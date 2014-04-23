محافظ مطروح يطلق مبادرة ” مدينة النجيلة بدون أمية خلال 3 أشهر “

أطلق اللواء بدر طنطاوي الغندور والدكتور محب الرافعي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة محو الأمية وتعليم الكبار اليوم الأربعاء مبادرة بعنوان ” مدينة النجيلة خالية من الأمية خلال 3 أشهر ” ضمن مبادرة ” مطروح بلا أمية ” التي أطلقها المحافظ في 26 يناير الماضي وحقق تقدمًا كبيرًا بمختلف المناطق .

جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بحوالي 70 كيلو متر بحضور جمال ناجي رئيس فرع الهيئة بمطروح وعدد من مديري المديريات والإدارة المعنية بالمحافظة وعدد من أهالي المدينة في إطار أنشطة مبادرة مطروح بلا أمية ، حيث تم استعراض جهود محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح والتأكيد على أهمية التعاون والتكاتف لمحو الأمية مع الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع عمد ومشايخ مطروح وفرع تعليم الكبار بمطروح .

واستعرض مدير عام فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح جهود محو الأمية بالمحافظة من خلال زيادة أعداد الفصول والدارسين الأميين بالمقارنة بالأعوام السابقة لتستوعب أعداد الأميين .

وأشار إلى إمكانية القضاء على الأمية خلال 3 سنوات وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة بالمحافظة في حصر البيانات وحصر أعداد الأميين بمطروح، مع تقديم الهيئة لكافة عوامل الدعم والتحفيز المادي للدارسين والمدرسين ومراعاة ظروف الواقع والعادات والتقاليد بقري مطروح ومدنها.

وقال جمال ناجي انه تم خفض نسبة الأمية بمطروح خلال هذه الفترة إلى 30% ذكور و الإناث 3% فقط، وتم فتح 27 فصل بسيوة للإناث وفصلين للذكور وتم خفض الأمية بنسبة 56% هناك ،لتصبح الأمية الحالية بسيوة 7% ذكور و6% إناث لتقترب سيوة من إعلانها خالية من الأمية تماما.

كما تم عرض نماذج مشرفة من الناجحين فى محو الأمية منهم طاهر صابر عبد المولي الذي تم محو أميته والتحق بالمراحل التعليمية حني حصل على بكالوريوس تجارة و حاليا بالدراسات العليا وتم ترقيته من درجة خدمات معاونة بمديرية التموين إلى مفتش تموين حاليا .

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي على تقديم كافة الدعم اللازم للقضاء على الأمية مع اهتمام الدولة بها والتعاون مع محافظة مطروح في مبادرتها المتميزة لمحو الأمية بالتعاون بين الأجهزة المختلفة .

قدم الشكر لمحافظ مطروح لمبادرته التي تتوافق مع دور جهاز محو الأمية والقضاء على الأمية خلال 4 سنوات في مصر من خلال وضع خطة إستراتيجية لها محاور رئيسية لتحقيق أهدافها ، من خلال قيادات سياسية لها إرادة واعية ، وستكون مطروح من أولي المحافظات التي سيتم إعلانها خالية من الأمية للجهود المبذولة .

من جانبه أكد اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح على استمرار دعم المحافظة للجهود المبذولة فى محو الأمية ، وتعاون عمد ومشايخ وأهالي المحافظة مع مبادرة مطروح بلا أمية تأكيد لتمييزهم وتكاتفهم وتعاونهم في الكثير من الإنجازات التى تمت على ارض المحافظة خلال هذا العام ومنها مبادرة المصالحة الوطنية ، وتسليم الأسلحة ، وتسليم ارض الضيعة ، لتأتي مبادرة مطروح الجديدة لمحو الأمية لتضيف عمل بطولي أخر ولتؤكد على الروح الوطنية لأهالي المحافظة.

وأطلق المحافظ مبادرة جديدة خاصة بأهالي النجيلة للقضاء على الأمية بها ومكافأة كل القائمين عليها ، مع عرض كيفية محو أمية الإناث وعددهم 1925 خلال 3 أشهر لتصبح النجيلة بدون أمية وثاني مدينة بلا أمية بعد سيوة التي سيتم إعلانها خلال هذا الشهر بلا أمية كما سبق خلال شهر أبريل الماضي أن قرية جارة أم الصغير بلا أمية .

ووعد المحافظ بمكافأة غير متوقعة لجميع الدارسين والمدرسين والمساعدين وشهادات التقدير سيكتبها الدارسين الناجحين في محو الأمية بأنفسهم وسيتم توقيعها من المحافظ ، مشيدا بالجهد المبذول والتكاتف والتعاون بين الجميع .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين المحافظ ومسئول جهاز محو الأمية وتعليم الكبار كما تم تكريم المتميزين في جهود محو الأمية من العاملين والدارسين والمدرسين والجهات المختلفة .