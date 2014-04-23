الجيش الباكستاني يضغط لإغلاق قناة تليفزيونية بعد حادث فتح النار على صحفي

قالت هيئة للرقابة على الإعلام، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الباكستانية طلبت إغلاق قناة تليفزيونية إخبارية بارزة بعد أن قالت إن جهاز المخابرات وراء فتح النار على واحد من أشهر الصحفيين الباكستانيين.

ونجا حامد مير، مقدم البرامج الحوارية المخضرم في قناة «جيو نيوز» الخاصة من الهجوم بعد أن اطلق عليه مسلحون مجهولون عدة طلقات في ميناء كراتشي، السبت الماضي.

واتهمت القناة جهاز المخابرات الداخلية مرارا بأنه يقف وراء الحادث. ونفى الجيش الاتهام.

وقالت هيئة للرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية، الأربعاء، إنها تلقت شكوى من وزارة الدفاع التي طلبت تعليق التصريح الممنوح للقناة.