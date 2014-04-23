بيل يعود لمعسكر ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة بايرن

مدريد، (إفي): انضم اللاعب الويلزي جاريث بيل، الذي يعاني من الإصابة بنزلة برد، إلى معسكر تدريب فريقه ريال مدريد بمدينة بالديبيباس الرياضية اليوم الأربعاء، حيث يواجه الملكي الليلة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال لكرة القدم.

ولم يخض بيل، الذي أحرز هدف الفوز للملكي أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا (2-1)، مران يوم الاثنين بسبب إصابته بالإنفلونزا فيما خاض مرانا فرديا أمس الثلاثاء بعيدا عن زملائه.

ومع ذلك، لا يزال المدرب كارلو أنشيلوتي يدرج لاعب المنتخب الويلزي في قائمة الفريق في مباراته اليوم أمام العملاق البافاري، في معقله باستاد سانتياجو برنابيو.