نوير: لو كان الأمر بيدي لتعاقدت مع كاسياس من أجل البافاري

مدريد، (إفي): أكد حارس فريق بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، اليوم الأربعاء أن الأمر لو كان بيده لـ"تعاقد مع إيكر كاسياس"، حارس ريال مدريد الذي يتواجه مع البافاري اليوم بمعقله سانتياجو برنابيو في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وفي تصريحات لدار "Bwin" للمراهنات قال الحارس الدولي الألماني الذي تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا للعب "إنني أتطلع إلى اللعب على أرض الملكي. المشهد هائل والأجواء رائعة ونحن نواجه فريقا كبيرا".

وأضاف نوير "أنا لست خائفا من مواجهة ريال مدريد، لكنني أحترمه" وفي الوقت نفسه أشار لاحترام الملكي للفريق البافاري "خاصة لما حدث بينهما في نفس الدور من البطولة عام 2012".

وعلى الرغم من أن الفريق الألماني هو الأوفر حظا في دور المراهنات في هذه البطولة نظرا لأنه حامل لقب العام الماضي، يرى نوير أن المواجهة مفتوحة ولا يستبعد أي فريق للفوز باللقب مشيرا إلى أن "تشيلسي وأتلتيكو مدريد"، اللذين يتواجهان على المقعد الآخر في النهائي، "كلاهما فريق كبير".

وفيما يتعلق بمواجة الملكي والبافاري في نفس الدور من البطولة قبل عامين، عندما فاز الأخير بركلات الترجيح في مدريد، قال الحارس الألماني "كانت مباراة رائعة بالنسبة لنا.

مررنا بلحظات جيدة وسيئة لكن في النهاية فزنا واحتفلنا. نريد أن نسترجع تلك المشاعر اليوم، وإذا كان ذلك ممكنا سنتأهل إلى نهائي البطولة".