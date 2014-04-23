تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الفيوم برئاسة “علي مسعود”

أصدر الدكتور حازم عطية الله ،محافظ الفيوم ،قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي محافظة الفيوم ، برئاسة “علي محمد محمود مسعود “، و”ربيع رمضان عبد الله معجون نائبا” ، و”عبد الباسط عبد الباسط امينا للصندوق” ، وعضوية كل من فتحي مناع ، ومجدي عبد البديع ، وعماد سعد حمودة ، ومحمد ممدوح الخولي ، ومحمد علي عبد الواحد ، ومحمد عبد العظيم ، ومارجريت عبد السيد ، واحمد عبد المنعم ياسين وذلك لإدارة شئون النادي حتي انتخاب مجلس إدارة جديد.
كانت الجمعية العمومية للنادى لم تكتمل لانتخاب مجلس إدارة جديد الشهر الماضى، واضطرت الجهة الإدارية لإصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لإدارة شئون النادى .