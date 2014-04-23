تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الفيوم برئاسة “علي مسعود”

أصدر الدكتور حازم عطية الله ،محافظ الفيوم ،قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي محافظة الفيوم ، برئاسة “علي محمد محمود مسعود “، و”ربيع رمضان عبد الله معجون نائبا” ، و”عبد الباسط عبد الباسط امينا للصندوق” ، وعضوية كل من فتحي مناع ، ومجدي عبد البديع ، وعماد سعد حمودة ، ومحمد ممدوح الخولي ، ومحمد علي عبد الواحد ، ومحمد عبد العظيم ، ومارجريت عبد السيد ، واحمد عبد المنعم ياسين وذلك لإدارة شئون النادي حتي انتخاب مجلس إدارة جديد.