“فيفا” يعلق عقوبة منع برشلونة من إجراء تعاقدات جديدة

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عن “التعليق المؤقت” للعقوبة الموقعة على نادي برشلونة الإسباني بمنعه من إجراء تعاقدات جديدة لمدة عام.

وأوضح الفيفا على موقعه الإلكتروني أن رئيس لجنة الإستئناف بالاتحاد لاري موسيندن، “أخذ في الإعتبار العقوبات المفروضة على النادي وما تنطوي عليه القضية من تعقيدات وموعد انطلاق موسم الانتقالات المقبل، وقرر منح صفة أثر معلّق للطعن الذي تقدم به النادي الكتالوني”.

ويرى موسيندن أن لجنة الإستئناف “ليس باستطاعتها اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في وقت مبكر بما فيه الكفاية لكي يتم البت في أي طعن قد يرفعه النادي ضد قرارها إلى محكمة التحكيم الرياضي قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية المقبل” الذي سيبدأ مطلع يوليو/تموز القادم.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا قد أصدرت في الثاني من الشهر الجاري قرارا بمنع برشلونة من إبرام أي صفقات جديدة لمدة عام، نظرا لانتهاك النادي الكتالوني لنظام الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وفي إطار القضية نفسها وقع الفيفا غرامة مالية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم بقيمة 410 آلاف يورو وعلى برشلونة بـ370 ألف يورو.

وكان البرسا سيواجه أزمة في حالة عدم تعليق هذه العقوبة نظرا لأنه بات في حاجة ماسة للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد إصابة حارسه فيكتور فالديس ورغبته في الرحيل عن النادي، بجانب التكهنات التي دارت عن رغبة الحارس الثاني خوسيه بينتو في ترك النادي للبحث عن وجهة جديدة.

ولن يواجه برشلونة عقبة في التعاقدات الجديدة إلا إذا تمكنت لجنة الاستئناف من البت في الطعن المقدم من النادي الكتالوني قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكالات