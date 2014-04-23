بالصور .. محافظ سوهاج يفتتح المعرض السنوي للخط العربي‎

افتتح اللواء محمود عتيق ،محافظ سوهاج ، المعرض السنوى للخط العربى ، والتى تنظمه مدرسة ام المؤمنين بسوهاج وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة سوهاج .

حيث يتضمن المعرض عددا من الكتابات بالخط الديوانى ،وخط النسخ وخط الثلث ،والخط الفارسى ،وخط الرقعة والخط الكوفى , كما يتضمن ايضا اعمال زخرفية ومشروعات واعمال حفر على الرخام والزجاج واعمال الآركيت .

يذكر أنه محافظة سوهاج تعد المحافظة الام والأولى فى صعيد مصر للخط العربى , حيث بدأ تدريس الخط العربى فى مدرسة دار المعلمين بمدينة ناصر ومنها انتشرت مدارس الخط بجميع مراكز المحافظة ثم انتشرت بالمحافظات المجاورة .

وخلال كلمته ،أكد المحافظ على حرصه الشديد على مشاركة ابناء وطلاب سوهاج لأنشطتهم المختلفة ، مشيراً الى اننا نحيا بهذه الانشطة وبدونها فلا حياة , وان الخط العربى من الفنون الجميلة التى برع فيها المصريون فالخط العربى جزء منه موهبة والجزء آلاخر منه علم .

واضاف أن الاعمال الفنية بالمعرض جميلة جدا وان طلاب مدارس الخط يجب ان يفخروا بما يدرسونه ، فهناك خريجى جدامعات لا يعرفون الكتابة وحتى عندما يكتبون فانهم يكتبون بطريقة خاطئة فنحن فى زمن مات فيه الخط العربى ولابد من إعادة احياؤه .

وفى نهاية المعرض قام المحافظ بتكريم الطالبات المتفوقات بمدرسة الخط العربى بمنحهم شهادات تقدير , كما قام سيادته بتكريم مدير ادارة المدرسة والمدرسين بها .

وفى سياق متصل ،قدم “على عويش” درع ولوحة فنية من إبداع طالبات المدرسة لمحافظ الإقليم تقديرا له.