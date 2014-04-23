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تجديد حبس 4 من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر 15 يوم

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تجديد حبس 4 من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر 15 يوم تجديد حبس 4 من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر 15 يوم

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة المستشار حسين شديد، تجديد حبس 4 من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الأزهر 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية ضبطهم في الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر، يوم الأربعاء 9 ابريل الماضى .
> والمتهمون هم “محمد صلاح خليل، ومحمد إبراهيم مصطفى، ومصطفى يونس أحمد، وخالد أمين بسيونى”.
> ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر، وإثارة الشغب، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة.
> كان قد تظاهر، يوم الأربعاء 9 ابريل الماضى ، العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الأزهر، وقاموا بالخروج من الجامعة، وقطعوا طريق المخيم الدائم، كما قاموا بإلقاء الحجارة والمولوتوف على سيارة شرطة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات وقطعوا الطريق؛ مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من ضبط 6 منهم. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (2424) لسنة 2014، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

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