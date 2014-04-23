هبوط اضطراري لطائرة مصرية ببرج العرب بدلا من بنى غازى

اضطر قائد الطائرة المصرية المتجهة من مطار القاهرة إلى بنى غازى اليوم الأربعاء للهبوط ببرج العرب بعد إقلاعه بساعتين بسبب تعرض ليبيا لعاصفة رملية أدت لإنخفاض مستوى الرؤية .

صرحت مصادر أمنية بعد إقلاع رحلة رقم 835 من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار “بنينة” فى بنى غازى , فوجىء قائدها عند إقترابه من المطار بتعرضه لعاصفة رملية أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وإضطر للهبوط بمطار برج العرب غرب الإسكندرية , وتم إنزال ركاب الطائرة البالغ عددهم 129 راكبا إلى صالة الترانزيت وتوزيع وجبة ومشروعات عليهم وبعد 4 ساعات تحسنت الرؤية بمطار بنى غازى وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها .