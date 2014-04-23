لجنة المسابقات تقرر وقف مدرب الزمالك لمدة مباراتين

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إيقاف عبد الرحيم محمد مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراتين بسبب ما وصفته بـ “سوء السلوك الغير رياضي”، خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت، أمس، الثلاثاء.

وخسر الزمالك أمام بتروجيت 2-4، في اللقاء الذي جمعهم في الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وكانت لجنة المسابقت قد اعتمدت نتيجة المباراة بفوز بتروجيت رغم الاعتراضات التي قدمها مجلس الزمالك، بسبب دخول الجماهير الى ستاد السويس التي أقيمت عليها المباراة.

أخبار متعلقة:

مرتضى منصور يجمد مستحقات لاعبي الزمالك لحين الصعود للمربع الذهبي

اتحاد الكرة يعتمد نتيجة مباراة بتروجيت والزمالك

“زمالك ميدو”.. لعب 17 مباراة فاز في 9 وست تعادلات وهزيمتين