أحد أعضاء لجنة “الخمسين” : قضية “كرم صابر” تُثبت خرق القضاء لمواد الدستور

علقت مها أبو بكر -أحد أعضاء لجنة الخمسين-على قضية حبس الأديب كرم صابر قائلة : القضية ليست الأن في الكاتب كرم صابر أو قضية حرية الفكر و الإبداع بشكل عام بينما هي قضية الدفاع عن 20 مليون مواطن صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور السابق القضاء الآن يخرق نصوصه و يجعل الدستور مهدد بالسقوط بسبب خرق لمواده .

وأضافت أبو بكر -خلال كلماتها في مؤتمر لجنة الدفاع عن حرية الإبداع- أن السلطة الآن و بعد اقرار دستور يجرم قمع الحريات من خلال مواد دستوره تقوم بقمع التظاهر من خلال قانون معيب على إثره تُلقي القبض على العديد من النشطاء،و تقمع الاراء و الابداع و هذا ما يخالف المادة المتعلقة بحرية الفكر و الإبداع رقم 67 .

شمس الدين مرتضى