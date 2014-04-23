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أحد أعضاء لجنة “الخمسين” : قضية “كرم صابر” تُثبت خرق القضاء لمواد الدستور

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أحد أعضاء لجنة “الخمسين” : قضية “كرم صابر” تُثبت خرق القضاء لمواد الدستور أحد أعضاء لجنة “الخمسين” : قضية “كرم صابر” تُثبت خرق القضاء لمواد الدستور

مها أبو بكر

علقت مها أبو بكر -أحد أعضاء لجنة الخمسين-على قضية حبس الأديب كرم صابر قائلة : القضية ليست الأن في الكاتب كرم صابر أو قضية حرية الفكر و الإبداع بشكل عام بينما هي قضية الدفاع عن 20 مليون مواطن صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور السابق القضاء الآن يخرق نصوصه و يجعل الدستور مهدد بالسقوط بسبب خرق لمواده .

وأضافت أبو بكر -خلال كلماتها في مؤتمر لجنة الدفاع عن حرية الإبداع- أن السلطة الآن و بعد اقرار دستور يجرم قمع الحريات من خلال مواد دستوره تقوم بقمع التظاهر من خلال قانون معيب على إثره تُلقي القبض على العديد من النشطاء،و تقمع الاراء و الابداع و هذا ما يخالف المادة المتعلقة بحرية الفكر و الإبداع رقم 67 .

شمس  الدين مرتضى

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