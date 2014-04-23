"عمليات التعليم": ولى أمر يتعدى على معلمين بمدرسة بالجيزة

أكد تقرير غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، أن الدراسة انتظمت صباح اليوم الأربعاء فى 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مدارس 49435 عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث التى وردت إلى غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للوزارة.

ففى مديرية الجيزة ، إدارة كرداسة التعليمية مدرسة كفر حكيم الابتدائية تعدى ولى أمر تلميذ على اثنين من المعلمين بالمدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة رقم 3668 / 2014 جنح كرداسة، وحجز المتعدى للعرض على النيابة وتم إخطار الشئون القانونية بالإدارة لإجراء التحقيقات.

وبمديرية الشرقية، إدارة قلين التعليمية، مدرسة شجرة الدر الابتدائية، أثناء خروج التلاميذ ونزولهم على سلم المدرسة انزلق قدم تلميذ بالصف السادس، وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ثم تحويله إلى المستشفى العام، وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية للتحقيق.