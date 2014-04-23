قصص أولاد المشاهير بالتبني

تحول تبني الأطفال في عالم هوليوود من التخفيف عن شريحة من الأطفال في مجموعة من أفقر دول العالم إلى شكل من الوجاهة الاجتماعية فتسابق عليها مشاهير هوليوود حتى استغنى عدد منهم عن إنجاب الأطفال! ومنهم:

أنجلينا والأبناء الستة

تحول منزل الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، إلى إنسانية ترعى أطفالاً من مختلف قارات العالم، فخلال تصوير فيلمها Lara Croft: Tomb Raider في كامبوديا، وكممثلة للنوايا الحسنة، تعرفت على طفل لم يكمل شهره السابع في إحدى القرى الفقيرة فقررت تبنيه، وأطلقت عليه مادوكس، وتعتبره ابنها البكر.

وعندما تزوجت براد بيت تبنيا ابنتها زهارا مارلي، وهي طفلة أثيوبية كانت في شهرها السادس في ميتم في العاصة الأثيوبية أديس أبابا.

حتى أنهما أطلقا على الطفلين الاسم العائلي الجديد لهما "جولي بيت" (Jolie-Pitt) ورغم أن أجولي نجبت ابنتهما شيلوه من براد نفسه، إلا أنهما تبنيا الابن الثالث من ميتم في مدينة "هوشي مينه" الفيتنامية واسمه باكس تيان، وخلال حضورها مهرجان كان السينمائي في فرنسا مايو 2008، كشفت لأول مرة عن حملها بتوأم، وبعد شهرين فقط أنجبت ابنها وابنتها نوكس وفيفيان في أحد المستشفيات في مدينة نيس الفرنسية.

توم كروز ونيكول كيدمان.. تبني وطلاق

توم ونيكول كانا سباقين إلى تبني الأطفال بعد أن فشل حمل نيكول الأول، فتأثرت بشكل كبير وعاشت أوقاتاً صعبة، فقررت التوقف عن الحمل والبحث عن التبني، وجاءت طفلتهما الأولى بالتبني من إحدى الأمهات العازبات في مدينة ميامي الأميركية، وأطلقا عليها اسم إيزابيلا.. ثم تبنيا بعد ذلك بثلاث سنوات، ابنهما الأصغر، كونور، والمثير في الأمر أن الزوجين كانا في سن صغيرة، نيكول 23 عاماً وتوم كروز 31 عاماً.

لكن نيكول كيدمان لم تكن تدري وقت البدء بإجراءات الطلاق أنها كانت في بداية حملها من توم كروز، وكما حصل معها في بداية علاقتها الزوجية في تسعينات القرن الماضي، فشل حملها مجدداً. ثم صدمت حين قرر ابناها بالتبني إيزابيلا وكونور العيش مع توم كروز.

إلى أن تزوجت بالمغني الأسترالي كيث أوربان ونجح حملها وأنجبت له ابنتها الأولى سانداي روز، ثم تلتها ابنتها الثانية فايت.

ثم قررت أخيراً إيزابيلا أن تعود لوالدتها بالتبني، بعد سنوات من الفراق بقرار من المحكمة.

مادونا.. وقصة مالاوي

لمادونا ولد وبنت بالتبني، الأول حين كانت في جولة غنائية بإفريقيا فشاركت في مبادرة إنسانية لدعم إحدى الجمعيات الخيرية في مالاوي، والتي ترعى الأيتام، فوقع نظرها على طفل صغير توفيت والدته حديثاً، فقررت أن تتبناه وأطلقت عليه اسم ديفيد سيكون ريتشي، ثم تبنت ابنة تدعى ميرسي، فرفعت عائلتا الطفلين قضيتين منفصلتين بدعوى أن مادونا أخلت بالاتفاق فاي فرد من عائلتهما لم يستطع رؤية أحد الطفلين، منذ أن وافقا على تبني مادونا لهما.

حتى تدخلت رئيسة مالاوي جويس باندا بنفسها واتهمت المغنية الشهيرة بأنها تتاجر بأطفال مالاوي لجذب ملايين من الدولارات، قليل منها فقط يذهب إلى العمل الإنساني, في حين أن الباقي لا يعرف مصيره.

وإن مادونا في كل مرة تضع قدمها في مالاوي تطالب بخدمة "VIP" وهو ما يتعارض مع الصورة الإنسانية التي ترسم لها في وسائل الإعلام العالمية، محاطة بالأطفال الفقراء والمرضى في مالاوي، والمثير في الأمر أن الرئيسة المالاوية نفت هذا البيان شخصياً، بأن لا علاقة لها بذلك البيان, وأن أحداً ما حاول توريطها.

مادونا لها ابنتها البكر لودرز ماريا من الممثل الكوبي كارلوس مانويل ليون، أما ابنها البيولوجي الثاني فكان من المخرج والمنتج البريطاني غاي ريتشي، ويدعى روكو.

هالي وكلمة "ماما"

تجربة هالي بيري مع الأمومة مختلفة، فهالي أم بالتبتي لابنة زوجها السابق الموسيقي إريك بينيه، وعلاقتها مع ابنتها بالتبني "إنديا" بدأت عندما كان عمرها 7 سنوات، وبدأت تناديها "ماما" بمجرد أن خطبها والدها، وبالرغم من الطلاق مازالت هال ملتزمة أمام ابنتها بالتبني، وأكثر من مرة أكدت للصحافة أن "إنديا" تأتي في قمة أولوياتها رغم إنجابها.

شارون ستون.. التبني بديل للرجال

اشتهرت ستون بأدوار الإغراء لكنها فشلت في أن تحقق حلم الأمومة، فقد فشل حملها عدة مرات، وكان الحل الوحيد هو أن تصبح أماً بالتبني. فبعد أن تبنت طفلها الأول روان بعد ولادته بأسبوع، اتبعته بتبني طفلين آخرين هما لايرد وكوين وقالت ستون، التي تزوجت ثلاث مرات من قبل، بعد تبنيها طفلها الثالث: 'لا نحتاج الرجال لنصبح أمهات'.

ساندرا بولوك و«ولي عهد» العائلة

عقب انفصالها عن زوجها جيسي جيمس أعربت الممثلة ساندرا بولوك عن سعادتها بابنها بالتبني لويس، ووصفت ابنها المولود من أبوين أسودين في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية بأنه «بسكويت الكاجون الصغير».

يشار إلى أن الكاجون هم أحفاد مهاجرين فرنسيين ­كنديين استوطنوا ولاية لويزيانا في القرن ال18 ويشتهرون بموسيقاهم وأطعمتهم ذات التوابل اللاذعة.

وذكرت بولوك أن عملية التبني استغرقت أربعة أعوام، مؤكدة أنها لم تستغل شهرتها في ذلك الأمر، وقالت: «أردت أن أقوم بها مثل باقي الأشخاص الآخرين».

وهي تعتبر ساندرا ابنها لويس «ولي عهد» العائلة، حيث أوضحت أن جميع أفراد عائلتها إناث حتى الحيوانات المنزلية.

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