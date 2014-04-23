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“القومي للمرأة” يهنىء الرئيس والقوات المسلحة الباسلة بعيد تحرير سيناء

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“القومي للمرأة” يهنىء الرئيس والقوات المسلحة الباسلة بعيد تحرير سيناء “القومي للمرأة” يهنىء الرئيس والقوات المسلحة الباسلة بعيد تحرير سيناء

بعث المجلس القومى للمرأة ، اليوم برقيتي تهنئة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ  32 لتحرير سيناء، وهو اليوم الذي استردت فيه سيناء كاملة بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها .
> وأكد المجلس ، أن تلك المناسبة الغالية تعد بحق شاهد صدق على البراعة والشجاعة التى تجلت في قواتنا المسلحة الباسلة بما قدمته من تضحيات وما حققته من انتصارات سيظل الشعب المصرى يفخر بها على مدار السنوات .
> وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بالدور الشجاع الفدائى الذى يؤديه أبناء القوات المسلحة المصرية البواسل من قادة وضباط وضباط الصف والجنود، ودورهم التاريخى في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الوطن واستقراره وصون مقدساته ، داعين الله أن تظل قواتنا الباسلة بخير وقوة وعزة أبد الدهر .

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