منسق جبهة الدفاع عن حرية الإبداع : بدون حرية التعبير لا يوجد دولة‎

قال المحامي حمدي الاسيوطي المنسق العام لجبهة الدفاع عن حرية الابداع ، حرية التعبير هي أهم كل الحقوق و بدون حرية التعبير لا يوجد دولة و نامل ان يكون كرم صابر هو اخر الطابور الذي شاهد قمع في لحريات منذ عام 1913 و ان هناك طابور طويل من المفكرين الجدد و الذين لاقوا الأمرين من المحتسبين الجدد.

وطالب الأسيوطي رئيس الجمهورية أن يفعل المادة 96 و لتي تنص على منع القاء القبض على المبدعين و قمعهم ، و كان لابد على هذه المادة التطبيق على الذين يستخدمون منابرهم في المساجد و الكناس و دور العبادة بسكل عام من اجل بث التطرف، و لكن هذه المادة استخدمت ضد لمفكرين و المبدعين والفنانين