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مد أجل محاكمة خاطفي حفيد عثمان أحمد عثمان لجلسة 19 مايو للنطق بالحكم

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مد أجل محاكمة خاطفي حفيد عثمان أحمد عثمان لجلسة 19 مايو للنطق بالحكم مد أجل محاكمة خاطفي حفيد عثمان أحمد عثمان لجلسة 19 مايو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد، مد محاكمة المتهمين السبعة فى قضية اختطاف حفيدى رجل الأعمال إسماعيل عثمان أحمد عثمان إلى لجلسة 19 مايو للنطق بالحكم.

وكان المتهمون قد اختطفوا حفيدي عثمان أحمد عثمان البالغين من العمر 8 سنوات و13 سنة فى عربة “لانسر” بصحبة سائقهما الخاص من منطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وطالبوا بدفع فدية مالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وقامت مباحث الجيزة بإلقاء القبض على التشكيل العصابى المتهم بارتكاب الوقائع، وتبين أنه مكون من 7 أشخاص، وهم “يونس. م”، 26 سنة، ومقيم بعرب الأشراف بأطفيح، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4313 لسنة 2011 بالحبس شهرا، و”حسين. م” 36 سنة عاطل مسجل شقى خطر فئة “ب” تحت رقم 2857، والسابق اتهامه فى 28 قضية متنوعة، و”صابر.م” 26 سنة” فلاح، ومقيم بأطفيح وهارب من سنتين حبس، و”شيماء. ه” “25 سنة” ربة منزل، ومقيمة بأطفيح، و”سلامة. ع” “26 سنة” فلاح ومقيم بأطفيح وأحمد .م وجابر.م”هاربين “.

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