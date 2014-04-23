قصص_كروية_للشباب : للاختراعات العلمية إديسون، وللكروية تشابمان

بطل القصة: هربرت تشابمان

درجة شهرته عن المصريين: ضعيفة عند الكبار، معدومة لدى الشباب

ما تعرفه عنه: غالبا لا شئ، أو ربما تعرف أنه صاحب واحدة من أبرز طرق اللعب تاريخيا وهي 3-2-2-3 والمشهورة باسم WM والتي استفاض في شرحها كل المهتمين بالتطور الخططي للكرة

ما لا تعرفه عنه: غالبا كل شئ آخر، خاصة أنه أهم "مخترع" في تاريخ كرة القدم!

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إذا ذُكرت عبارة "المدير الفني لأرسنال"، سيأتي حتما بعدها في ذهنك "أرسين فينجر". إنه نوع من الارتباط الشرطي في ذهن مشجعي الكرة، وهي تشبه حالات لدى متابعي الاستوديوهات التحليلية بكثافة إذ تقول له "الماكينات" فيرد مبتسما "الألمانية"، أو أن تنطق كلمة "الثبات" فيهز رأسه بوقار مكملا "الانفعالي".

وإذا كان تقريبا كل جمهور الكرة المصري المهتم بالكرة الأوروبية، ومن ضمنهم مشجعي أرسنال، لا يعرفون من هو أخر مدير فني للمدفعجية قبل فينجر(هل تعرفه أنت؟)، فسيكون من الجنون أن تتوقع معرفتهم بالمدير الفني للفريق في الفترة من 1925 إلى 1934!

اطئمن، لن أضجرك بمقال أخر عن أرسنال، ولكني سأقدم لك شخصية كروية ملهمة، تؤثر أفكارها على الكرة التي تشاهدها حتى اليوم في 2014. فإذا كان توماس إديسون قد سجل 1093 براءة اختراع علمي باسمه، فهربرت تشابمان سجل باسمه كثيرا جدا من الاختراعات الكروية، سأسرد منها سبعة فقط، ولكن بقيتها متاحة لمن يبحث:

1. حينما كان لايزال لاعبا، اصبح تشابمان الأول في العالم الذي يرتدي حذاء كرة أصفر اللون من جلد الخراف، حتى يستطيع زملائه تمييزه بسهولة عند تمرير الكرة، وكان بذلك يتلقى الكرة أكثر من أي لاعب أخر

2. حينما أصبح مدربا لأرسنال، كان صاحب فكرة الأكمام البيضاء للقمصان الحمراء، وذلك للسبب نفسه، لأنه وجد أن كثيرا من الفريق ترتدي اللون الاحمر، وهو ما سهل على لاعبي أرسنال العثور على زملائهم. وعلى الرغم من ان قوانين اللعبة الآن تجبر الفريقين المتباريين على ارتداء الوان مختلفة، فإن أرسنال حافظ على هذا التقليد إلى اليوم.

3. تشابمان هو أول مدرب في العالم يطبق فكرة "المحاضرات" للاعبين بصورة منظمة. فكان يجمع اللاعبين بعد كل مباراة ويعطي ملاحظاته عن الاداء ويتيح لهم الفرصة في انتقاد طريقة اللعب أو حتى بعضهم بعضا، والاشادة بالاداء الجيد، وكان هذا الأمر في عشرينات القرن الماضي مثار دهشة كثيرين.

4. السبورة المغنطيسية التي تحمل بعض العلامات أو الأزرار التي توضح تحركات اللاعبين وكيفية التمركز كانت أيضا من اختراعات تشابمان. فقبل تقديمها، كان الجميع يستخدم السبورة العادية والطباشير للشرح والتحليل.

5. تشابمان هو صاحب فكرة اللعب تحت الأضواء الكاشفة، والتي واجهها الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بهجوم شديد ورفض قاطع، ولكن رؤية تشابمان تحققت في النهاية.

6. كان تشابمان هو أول مدرب إنجليزي في التاريخ يسيطر بشكل كامل على فريق الكرة داخل وخارج الملعب، بما في ذلك التعاقدات، وقيمة الرواتب، وتجهيز ارض الملعب، وحتى الأغاني التي سيتم بثها في الإذاعة الداخلية قبل المباراة وأثناء الاستراحة! قبل تشابمان، كانت كل امور فريق الكرة، فيما عدا الدقائق التسعين، من اختصاص رئيس النادي.

7. أخيرا، كان تشابمان أول مدرب يتحدى فكرة "الطريقة الموحدة" للعب كرة القدم في منتصف العشرينات والتي كانت 2-3-5، حينما قدم طريقة WM بعد تعديل قانون التسلل، وهو أمر يحتاج مقال منفصل، ولكنك يمكنك البحث فيه والتوصل إلى نتائج قيمة بسهولة، لكثرة ما كتب فيه من سرد وتحليل بالإنجليزية وبالعربية.

أحمد سعيد على تويتر asaied@

شاهد فيديو قصير عن أهم قرارات وابتكارات هربرت تشامبان (بالإنجليزية)