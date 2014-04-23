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لجنة المسابقات تعتمد فوز بتروجيت .. والزمالك يتظلم

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لجنة المسابقات تعتمد فوز بتروجيت .. والزمالك يتظلم لجنة المسابقات تعتمد فوز بتروجيت .. والزمالك يتظلم

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري نتيجة مباراة بتروجيت والزمالك بفوز الفريق البترولي 4-2 بعد أن رفضت طلب الفريق الأبيض باحتساب نقاط المباراة الـ3 له بحجة حضور بعض الجماهير للمباراة.

كما عوقب عبد الرحيم محمد المدرب العام لنادي الزمالك بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب السلوك الغير رياضي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أشار لتقديم فريقه طلب باعتبار فريقه فائزا نظرا لكون المباريات تقام بدون جمهور في الوقت الذي حضر فيه 2000 مشجع مباراة بتروجيت والزمالك على حد قوله.

وأعلنت لجنة المسابقة يوم الأربعاء اعتماد جميع نتائج مباريات يوم الثلاثاء كما جاءت بتقرير الحكم ومراقب لجنة المسابقات.

ومن جانبه أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن فريقه سيتقدم بتظلم ضد قرار لجنة المسابقات مؤكدا امتلاك ناديه ما يثبت حضور الجمهور للمباراة بالإضافة لإيقاف عبد الرحيم محمد.

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