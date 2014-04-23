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فيديو - الأهداف الـ7 لمهاجم الأهلي الجديد هذا الموسم

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فيديو - الأهداف الـ7 لمهاجم الأهلي الجديد هذا الموسم فيديو - الأهداف الـ7 لمهاجم الأهلي الجديد هذا الموسم

بعد أن حصل الأهلي على توقيع الإثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم وادي دجلة الحالي وليرس سابقا يستعرض FilGoal.com أهداف اللاعب الـ6 في بطولة الدوري هذا الموسم بالإضافة لهدفه في الكأس الكونفدرالية.

- اتحاد الشرطة

افتتح صلاح الدين سعيد أهدافه هذا الموسم بالأسبوع الأول في مرمى اتحاد الشرطة قبل أن يخسر فريقه المباراة 2-1.

هدفان في الجيش

غاب صلاح الدين سعيد عن التهديف لأكثر من شهر ونصف قبل أن يعود بهدفين في شباك طلائع الجيش في الجولة الـ9 في أقل من دقيقتين قلب بهما النتيجة لصالح وادي دجلة.

- هدفان في المنيا

عاد صلاح الدين ليقود وادي دجلة للفوز على المنيا 3-1 بعد أن سجل هدفين أحدهما جاء بطريقة رائعة بتسديدة صاروخية رائعة.

- هدف في بتروجيت

سجل صلاح الدين سعيد سادس أهدافه هذا الموسم والأخير حتى الآن في شباك بتروجيت بالمباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1.

- هدف في الجمارك التوجولي

سجل صلاح الدين سعيد أروع أهدافه هذا الموسم في شباك الجمارك التوجولي في إياب دور الـ32 من الكأس الكونفدرالية بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ليضمن الفريق المصري التأهل للدور التالي.

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فيديو اليوم السابع

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