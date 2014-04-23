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«الجربا» يطلب من السعودية زيادة دعم «الجيش الحر»

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طلب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا، مسؤولين سعوديين، الأربعاء، بزيادة الدعم الذي تقدمه الرياض إلي الجيش السوري الحر، وفقا لما ذكره مسؤول في الائتلاف.

وقال المسؤول إن الجيش الحر يجد نفسه مضطرا «لمواجهة النظام والقوى المتطرفة مثل دولة العراق والشام الإسلامية التي تخدم مصالح النظام» في نفس الوقت.

والتقى«الجربا»، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وتعد من أبرز الداعمين للمعارضة السورية.

وقال مستشار الرئاسة في المجلس الوطني المعارض منذر أقبيق لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المحادثات «تناولت المساعدة السعودية المستمرة وضرورة تعزيز قدرات الجيش السوري الحر والحكومة المؤقتة» التي أشار إلي أنها «تقدم مساعدات للسكان في مناطق محررة».

وأضاف«اقبيق» أن زيادة هذه المساعدة ضرورية «لمواجهة تدفق مرتزقة حزب الله والميليشيات العراقية» التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، فضلا عن «الزيادة المستمرة في الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه روسيا وإيران» إلى النظام السوري حليفها.

وبحسب بيان للائتلاف، فان النظام السوري «أغلق الباب أمام أي حل سياسي» للنزاع عبر تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فوز بشار الأسد.

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