إيقاف عقوبة برشلونة بالمنع من دخول سوق الانتقالات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العقوبة الموقعة على نادي برشلونة الإسباني بالحرمان من الدخول في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلين.

وكان برشلونة قد عوقب بالمنع من شراء أو بيع اللاعبين بسبب خرقه لقانون التعاقد مع اللاعبين دون سن الـ16 عاما.

وأصدر الفيفا بيانا أكد فيه أن برشلونة قد استئنف هذا القرار وبناء عليه سيتم إيقاف تلك العقوبة حتى تنتهي اللجنة التأديبية من تحقيقاتها.

وتعاقد برشلونة بالفعل مع الكرواتي ألين هاليلوفيتش الصيف المقبل كما يحتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل فيكتور فالديز حارسه الأساسي بنهاية عقده هذا الموسم.