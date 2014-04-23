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القيادة الإماراتية والأزهر يهنئان خادم الحرمين

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القيادة الإماراتية والأزهر يهنئان خادم الحرمين القيادة الإماراتية والأزهر يهنئان خادم الحرمين

    هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله ورعاه" باختياره شخصية العام في جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقال سمو رئيس دولة الإمارات إن هذه الجائزة الرمزية الكبيرة التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تزدان اليوم بقامة عربية وإنسانية شامخة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تشهد إنجازاته الحضارية والتنموية ومبادراته الثقافية والتعليمية، على حضوره الاستثنائي ودوره الرائد في نهضة المملكة العربية الشقيقة والحفاظ على أواصر العلاقات العربية والإسلامية وتقديم صورة زاهية للإسلام في العالم أجمع من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بما يجعل العالم أكثر أمنا واستقرارا.

وتمنى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله ورعاه" دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقيات تهنئة مماثلة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حصوله على شخصية العام من جائزة الشيخ زايد التي أعلنت تتويجها بفوز خادم الحرمين الشريفين شخصية العام لجائزة الشيخ زايد وذلك في العاصمة أبوظبي قبل يومين.

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