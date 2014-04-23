رئيس «حماية المستهلك»: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني يؤتي ثماره

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم الجمعيات الأهلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وزيادة قدرات جمعيات حماية المستهلك وتزويدها بالبنية الأساسية التي تمكنها من ممارسة نشاطها وضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس وكل ما يضر بحقوق المستهلك.

ودعا «يعقوب» المستهلكين إلى الاشتراك الفعال بجمعيات حماية المستهلك ومعاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى، وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل بيانات السلع التي يُقبلون على شرائها قبل إتمام عملية الشراء.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم ضبط كميات من الأسماك المملحة تزن حوالي 7000 كجم غير مطروحة للبيع لجمهور المستهلكين، بالرغم من أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه في ضوء الحملات التي قامت بها جمعية تنمية المجتمع وتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج لفحص أنواع الأسماك المملحة المطروحة بالسوق خلال الاحتفال بشم النسيم، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وإدارة الأغذية بمديرية الصحة، تم ضبط 418 صفيحة ملوحة زنة الواحدة 17 كجم بإجمالي 7106 كجم، حيث تبين أن الصفائح بها صدأ من الداخل وديدان ترى بالعين المجردة، فتم التحفظ على الكميات وإرسال عينة منها للتحليل.