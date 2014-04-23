آثار الحكيم تناقض نفسها وترفض الاعتذار من اللبنانيين

رفضت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم تقديم الاعتذار للشعب اللبناني بعد الإهانة التي وجّهتها إليه، على خلفية انتقادها لهيفا وهبي بطلة فيلم "حلاوة روح"، ووصفها إنها تمثل ثقافة العري في بلدها أثناء مداخله هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ يومين.(آثار الحكيم تهين هيفا وهبي وتصف اللبنانيات بالعاريات)

وبعد أن هاجمتها المواقع اللبنانية وهيفا نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام الإبراشي بالاتصال ثانية بآثار للوقوف على رأيها بردة فعل اللبنانيين تجاهها، متمنياً أن تعتذر للشعب الذي اتهمته بالعري، إلا إنها ماطلت ورفضت الاعتذار مشددة إنها لم تعمم ما قالته، وأنها كانت تقصد المجتمع الفني.

وعلى الرغم من مواجهة الإبراشي لها بكلامها السابق، إلا أنّ آثار اتهمته بافتعال أزمة من لا شيء، فواجهها بكلام هيفا الذي قالت فيه "ما تلوميني إذا فنّك صار مع الآثار والأطلال" فكان رد آثار "الحمد لله فأنا موهوبة وأعمالي محترمة ولست من معدومي الثقافة، ومن الجهلاء ممن لا يمتلكون موهبة واعتمدوا على أشياء أخرى".

آثار اتهمت وائل بأنه تناول القضية من طرف واحد فقط وهم مناصري هيفا، قائلة "لماذا لا تأتي بمن طالبوا بمنع هذه السيدة من دخول مصر فأنتم من عملتم قيمة لمثل هؤلاء؟".

وأنهت كلامها قائلة أن من فهم كلامها خطأ هم من على رأٍسهم "بطحة"، ووصفت الشعب اللبناني بالراقي والمثقف، وعلى ما يبدو كان أسهل عليها أن تناقض نفسها من أن تعتذر، وقد بدت آثار في موقف لا تحسد عليه، إذ أنها أصرت على تأويل كلامها على غير ما قصدته رغم أن التسجيلات موجودة على اليوتيوب.

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