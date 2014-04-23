أحلام تهاجم الإعلام العربي وتشكر "سيدتي نت" على مصداقيتها

شنّت الفنانة أحلام هجوماً على الإعلام الذي تداول تصريحاً منسوباً إلى الفنان دريد لحام يسيء فيه إليها وصفها بأبشع النعوت، ولم يتأكد من حقيقة التصريح ولم يتحرّ الحقيقة، وتقدمت بالشكر من "سيدتي نت" الموقع الوحيد الذي أجرى اتصالاً بعائلة دريد لحام التي نفت جملة وتفصيلاً ان يكون لحام قد أدلى بمثل هذا التصريح، مؤكداً أنّ ثمة صفحة مزورة باسم الفنان تعمد بين الحين والاخر الى بث الشائعات.( دريد لحّام بريء من مهاجمة أحلام وليس لديه "فيسبوك" أصلاً)

يذكر أنها ليست المرة التي يصدر فيها تصريحاً منسوباً إلى صفحة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تورط الفنانين، خصوصاً من هو منهم بعيداً عن "فايسبوك" و"تويتر".

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