السيسي ينعي شهداء الشرطة..ويدين إستهداف قوات الأمن

نعي المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شهداء الواجب من أبناء وزارة الداخلية، العميد أحمد زكي والنقيب أحمد سعد ، اللذين استشهدا في أعمال إرهابية صباح اليوم الأربعاء ، بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وتقدم السيسي، بخالص العزاء لأسر الشهداء، كما وجه المشير عبد الفتاح السيسي تحية صادقة لرجال الشرطة البواسل، الذين يقدمون أنفسهم فداء للوطن، ويدفعون أرواحهم في سبيل دعم الأمن والاستقرار للبلاد، ويواجهون بكل شجاعة الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف إثارة الفوضى وتخويف المواطنين، حسبما وصف.