شخص يتهم إثنين بحرق حظيرة مواشييه بسبب مشادة كلامية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق هائل نشب فى حظيرة ماشية بقرية شبرا قبالة مركز قويسنا واتهم مالكها شخصين بإشعال النيران فيا بسبب مشادة كلامية وقعت بينهم لقيامهم بالسير بسرعة زائدة امام منزله .

حيث تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا بنشوب حريق بحظيرة ماشية بالانتقال تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن الحظيرة مقامة بالطوب اللبن والبوص على مساحة 60 متر ملك السيد عبد الظاهر السيد 50 سنة سائق نتج عن الحريق احتراق الحظيرة بالكامل ودراجة هوائية واصابة 2 رأس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة اتهم كل من أحمد حلمي مصطفى _ محمود رسلان المقيمان بعزبة ابو باشا مركز بنها بمحافظة القليوبية باشعال النيران بحظيرة مواشييه بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب مرورهما بسرعة زائدة أمام منزله مما عرض حياة الأطفال للخطر .

وتم تحرير محضر رقم 2385اداري قويسنا ، وتولت النيابة التحقيق .