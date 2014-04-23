أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ القاهرة: تطوير هائل لمنطقة الفسطاط خلال شهرين ومحور عين الحياه

Google+ Print
محافظ القاهرة: تطوير هائل لمنطقة الفسطاط خلال شهرين ومحور عين الحياه محافظ القاهرة: تطوير هائل لمنطقة الفسطاط خلال شهرين ومحور عين الحياه

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ان منطقة الفسطاط ستشهد خلال الشهرين القادمين تطويرا هائلا نظرا لاهميتها التاريخية وضمها عدد من الاماكن الاثرية ، حيث جارى تطوير واعادة تأهيل كافة الكبارى المحيطة بالمنطقة ومنها كوبرى السيدة عائشة وفم الخليج .

وقال جلال فى ختام المؤتمر الصحفى الذى انعقد بديوان عام المحافظة ، انه سيتم البدء فى تنفيذ تطوير محور عين الحياة والقضاء على مشاكل المياه الجوفية به ، وكذلك الانتهاء من تطوير منطقة الفواخير ، ورفع المخلفات بأرض عثمان وتمهيدها وتحويلها الى مسطحات خضراء تخدم أهالى المنطقة ، بالاضافة الى دراسة تطبيق تجربة شارع المعز وتخصيصه للمشاة فقط ببعض شوارع منطقة الفسطاط التاريخية بعد تطويرها وغلقها امام السيارات للاستمتاع ببعض المزارات السياحية ذات الطابع الاثرى المعمارى المميز مثل الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص .

وأضاف جلال انه فيما يتعلق بموضوع الباعة الجائلين، فان هذه القضية متعددة الاطراف وقضية امنية ايضا والمحافظ ليس فقط المتحكم فيها وندرس حاليا نقلهم الى منطقة وابور الثلج بالجلاء ولكننا نعمل ايضا على ضمان عدم تواجدهم مرة اخرى فى غير الاماكن المخصصة لهم.

واوضح جلال انه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة بالحزب الوطنى بالتحرير والتى يبلغ عددها 3 مبانى فان المحافظة تدرس هدم المبنى الصغير او العمل على ترميمه حسب التكلفة التى يتم تقديرها على ان تترك المبنيين الاخريين.

وشدد المحافظ مجددا على ان اجهزة المحافظة وكافة جهات الدولة مستمرة فى التصدى لمخالفات البناء وازالتها بكافة احياء القاهرة ، بعد استحسان الرأى العام لتلك الاجراءات الصارمة ضد اباطرة المخالفين من بائعى الوهم للمواطنين والمتعدين على املاك الدولة وخاصة فى تنفيذ ازالات العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية والتى جارى الانتهاء منها نهائيا .

/أ ش أ/

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا