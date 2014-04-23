محافظ القاهرة: تطوير هائل لمنطقة الفسطاط خلال شهرين ومحور عين الحياه

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ان منطقة الفسطاط ستشهد خلال الشهرين القادمين تطويرا هائلا نظرا لاهميتها التاريخية وضمها عدد من الاماكن الاثرية ، حيث جارى تطوير واعادة تأهيل كافة الكبارى المحيطة بالمنطقة ومنها كوبرى السيدة عائشة وفم الخليج .

وقال جلال فى ختام المؤتمر الصحفى الذى انعقد بديوان عام المحافظة ، انه سيتم البدء فى تنفيذ تطوير محور عين الحياة والقضاء على مشاكل المياه الجوفية به ، وكذلك الانتهاء من تطوير منطقة الفواخير ، ورفع المخلفات بأرض عثمان وتمهيدها وتحويلها الى مسطحات خضراء تخدم أهالى المنطقة ، بالاضافة الى دراسة تطبيق تجربة شارع المعز وتخصيصه للمشاة فقط ببعض شوارع منطقة الفسطاط التاريخية بعد تطويرها وغلقها امام السيارات للاستمتاع ببعض المزارات السياحية ذات الطابع الاثرى المعمارى المميز مثل الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص .

وأضاف جلال انه فيما يتعلق بموضوع الباعة الجائلين، فان هذه القضية متعددة الاطراف وقضية امنية ايضا والمحافظ ليس فقط المتحكم فيها وندرس حاليا نقلهم الى منطقة وابور الثلج بالجلاء ولكننا نعمل ايضا على ضمان عدم تواجدهم مرة اخرى فى غير الاماكن المخصصة لهم.

واوضح جلال انه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة بالحزب الوطنى بالتحرير والتى يبلغ عددها 3 مبانى فان المحافظة تدرس هدم المبنى الصغير او العمل على ترميمه حسب التكلفة التى يتم تقديرها على ان تترك المبنيين الاخريين.

وشدد المحافظ مجددا على ان اجهزة المحافظة وكافة جهات الدولة مستمرة فى التصدى لمخالفات البناء وازالتها بكافة احياء القاهرة ، بعد استحسان الرأى العام لتلك الاجراءات الصارمة ضد اباطرة المخالفين من بائعى الوهم للمواطنين والمتعدين على املاك الدولة وخاصة فى تنفيذ ازالات العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية والتى جارى الانتهاء منها نهائيا .

/أ ش أ/