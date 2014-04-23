بالصور: احصلي على شفاه برتقاليّة كالنجمات

انتشرت في الآونة الأخيرة الألوان الجريئة على شفاه المشاهير، من الأسود والأزرق والزّهري... وكان للّون البرتقالي أهميّة كبيرة في هذا الموسم، بفضل إمكانية وضعه في يوم عادي، من أجل إطلالة ناعمة. كما يُمكن أن يُضاف إلى الغلوس ليُناسب السّهرات والمناسبات. أحبّت النجمات اللّون البرتقالي لموضة الشّفاه، إلى درجة أنّهن وضعن بصماته بكلّ ثقة خلال أسبوع الموضة في نيويورك لربيع عام 2014.

من مميّزات اللّون البرتقالي أنّه يُناسب كلّ ألوان البشرة، وهو يُعطي إشراقاً للوجه الشّاحب ويضيء البشرة السّمراء. وأبرز الشّقراوات ذوات العيون الزرقاء: Doutzen Kroes، Alexa Chung، Beth Behrs ، Elizabeth Banks، Miley Cyrus تميّزن بأحمر الشّفاه البرتقالي، ما منحهنّ جاذبية إضافيّة. أمّا السّمراوات اللّواتي لمعن بشفاه برتقاليّة، فهنّ: Solange Knowles، Lupita Nyong'o.

تتنوّع درجات أحمر الشّفاه البرتقالي، ولكلّ درجة خصوصيّة. إليك البرتقالي الداكن الذي وضعته النّجمة Lupita Nyong'o، فهو يناسب المرأة السّمراء، ويمنحها إشراقاً وتميّزاً. أمّا الرّماني الذي استخدمته Laura Dundovic فهو أكثر الألوان إدهاشاً في النّهار. كما هناك مستحضرات بهذا اللّون واقية من الشّمس أيضاً. ويبقى اللّون اللاّمع الذي تألّقت به Christina Aguilera هو الأنسب للسّهرات.

وللنّجمات العربيّات استخدام خاص للّون البرتقالي على الشّفاه، في فصل الربيع، مع الملابس المتنوّعة الألوان من الأسود، والأخضر، والزّهري و الأبيض.

لم يعد اللّون البرتقالي لوناً صعباً فحسب، بل أصبح من أساسيّات الموضة في هذا الموسم. فإذا كنت لا تملكين أحمر الشّفاه باللّون البرتقالي، فسارعي إلى شراء ما يناسب بشرتك، واستفيدي منه لإطلالة مميّزة في يوميّاتك وسهراتك.

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