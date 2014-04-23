قناع الشعير لمحاربة تعب البشرة

لم تنمي جيّداً الليلة الماضية، أو أنك تعانين من الضغط والتوتر هذه الأيام، ويبدو وجهك متعباً جداً. إليك إذاً القناع المحارب للتعب والمعزِّز للطاقة في الوجه. وكما تعلمين، فإنَّ سرّ جمال وأنوثة المرأة هو البشرة الصحيَّة والغنيَّة بالنضارة والحيويَّة التي تجعلها تشعّ بياضاً ناصعاً، فأغلبنا نعاني من إرهاق شديد بسبب مشاغل الحياة والمناخ الذي يؤثر كثيراً في صحة البشرة. لذلك نحتاج إلى حلول منزليَّة وسريعة .

فقناع الشعير يفيد المرأة التي تتعرض للإجهاد ومشقة العمل، إذ يعمل على تنشيط الدورة الدمويَّة داخل البشرة، وعلى تحسين لونها، كما أنَّه يقاوم تجاعيد الوجه.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الشعير المطحون.

ملعقتان صغيرتان من أوراق النعناع الطازجة المُخرطة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان أو ثلاث ملاعق من الحليب.

التحضير والاستعمال:

يُقلّب الشعير والنعناع والعسل معاً.

يُضاف الحليب إلى الخليط لصنع عجينة ليّنة متماسكة.

يوضع القناع على الوجه لمدَّة 30 دقيقة، ثمّ يشطف الوجه بالماء البارد.

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