قطر تعلن رسميا إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول السودان

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية ألغت بشكل رسمي متطلبات تأشيرة الدخول لجميع مواطني دولة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية (لم تسمه) قوله إن السلطات في جمهورية السودان أعلنت عن “إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لجميع مواطني دولة قطر، حيث يمكنهم السفر إليها في أي وقت يرغبون دون تأشيرة مسبقة”.

وكان على كرتي وزير الخارجية السوداني قد أعلن 2 أبريل صدور قرار بإعفاء كل القطريين من تأشيرة الدخول للسودان “دفعا وتعزيزا للعلاقات بين البلدين”.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام زيارة رسمية، قام بها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير.