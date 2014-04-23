إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية لتهريب 117 شخصا‎

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة 6 أشخاص الهجرة غير الشرعية لإيطاليا عن طريق أحد مراكب الصيد بشاطىء ميامى شرق الإسكندرية،ليرتفع بذلك عدد المقبوض عليهم لـ 117 شخصا – معظمهم سوريين الجنسية- فى 6 محاولات خلال الأسبوعين الماضييين.

كان قسم شرطة أول المنتزه قد تلقى إخطارا من ضباط مكتب مخابرات حرس الحدود يفيد ضبط 6 أشخاص ( 4 فلسطنيين الجنسية “، بالإضافة إلى حدثين مصريين من محافظة الدقهلية أثناء تواجدهم بشاطى ميامى بدائرة القسم في إنتظار إستقلال إحدى العائمات للسفر إلي دولة إيطاليا ” هجرة غير شرعية”.

وبمناقشتهم ،قرروا بأن القائمين القائمين على تسفيرهم المدعو محمد ، مقيم بمحافظة الإسكندرية ،والمدعو خالد المصري، مقيم المنصورة بمحافظة الدقهلية، نظير مبلغ 25 الف جنيه لكل شخص مصرى ومبلغ 2500 دولار أمريكى لكل شخص فلسطيني – بحسب بيان لمديرية أمن الإسكندرية اليوم الخميس.

كلفت المباحث بتحديد المتهمين القائمين على تسفيرهم وضبطهم بالتنسيق مع أمن الجيزة والغربية، وقيدت الواقعة إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

يشار إلى أن قوات حرس الحدود كانت قد نجحت في إحباط 4 محاولات لـ 11 شخصا سوريين وفلسطنين ومصريين من مختلف محافظات الجمهورية الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ، على مدار الأسبوعين الماضيين، عن طريق مراكب الصيد بشواطىء أبو قير والدخيلة وميامى بالإسكندرية.