11حكما دوليا لكلاسيك بطولة نجوم دبى بناء الاجسام و7 حكام للقوى البدنية

كشفت لجنه الحكام الرئيسة ببطولة نجوم دبى الدولية الأولى لبناء الاجسام والتى تقام تحت اشراف الاتحاد الاماراتى لبناء الاجسام لجنه القوة البدنية والاتحاد الدولى للعبه ، وتقام يومى 16 و17 مايو القادم ،اليوم الاربعاء قى بيان صحفى لها عن هوية وأسماء حكام البطولة ودرجاتهم التحكيميه المحلية والإقليمية والدولية سواء بناء الاجسام أو القوة البدنية ، وهى المرة الأولى فى بطولات بناء الاجسام التى يتم فيها تسمية الحكام قبل أن انطلاق البطولة بأقل من شهر .
> وصرح عمر المرزوقى مدير البطولة والشركة المنظمه بيج اند فت للأغذية الصحية بدبي، بأن الحكام الذين سيديرون البطولة بالنسبة للكلاسيك 11 حكما هم هلال ماجد هلال حكم اسيوى ودولى ، محمد شاهين الحوسنى حكم اسيوى ودولى ، عبد الرازاق حسين جعفر حكم دولى ، محمود الحمادى حكم دولى ، خليل جمال حكم دولى وهو الحكم الذى سيقوم بإدارة المسرح خلال البطولة ، والعمانى بدر العامرى حكم اسيوى ودولى ، والكويتى أحمد اشكنانى حكم اسيوى ودولى ، والفلندى بيكا حكم اسيوى ودولى والقطرى نوح مجلى حكم اسيوى ودولى والعراقى صلاح طاهر العامى حكم دولى والمسئول عن عمليات الاحصاء الخاصة بالنتائج .
> ويضيف المرزوقى اما بالنسبة لحكم القوة البدنية فئة البنش برس فسوف يقوم بعملية ميزان اللاعبين الحكم الدولى محمد خير الزول ، ويدير البطولة تحكيميا الحكام ، عبد الله احمد عبد اللطيف ، فيصل الغيص الزعابى ، عبد الله الطويل ، ابراهيم عبد الله العلى ، على ابراهيم الحوسنى ، خالد الحاج .
> وقد شددت لجنه الحكام على ضرورة اصحاب الحكام للكارنيات الخاصة بهم سواء القارية أو الدولية أو تكون كرنيات سارية ، وقد كشف المرزوقى بأن ترشيح الحكام تم بناء على أداءهم فى اخر بطولة شاركوا بإداراتها تحكيميا وكان اخر تلك البطلات البطولة العربية التى اقيمت بأمارة الفجيرة ، وحظى حكامها بإشادة كل من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولى والدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذى له ، ورئيس لجنه الحكام الدولية الذى قام بالإشراف على تلك البطولة ، وحصل هؤلاء الحكام على اعلى درجات التقييم فى هذه البطولة .
> فيما شهدت عملية السجيل الكترونيا عبر الموقع الالكترونى Www.dubai-star.comوالذى يتم تطبيقه لأول مرة فى العام فى بطولة من بطولات بناء الاجسام اقبال كبيرا من الابطال الراغبين فى المشاركة ، وهو ما يشير الى ان البطولة سوف تشهد مشاركه اعداد كبيرة من ابطال اللعبه من مختلف البلاد العربية والأسيوية والأوربية ، خاصة وان الموقع باللغتين العربية والانجليزية.
11حكما دوليا لكلاسيك بطولة نجوم دبى بناء الاجسام و7 حكام للقوى البدنية
كشفت لجنه الحكام الرئيسة ببطولة نجوم دبى الدولية الأولى لبناء الاجسام والتى تقام تحت اشراف الاتحاد الاماراتى لبناء الاجسام لجنه القوة البدنية والاتحاد الدولى للعبه ، وتقام يومى 16 و17 مايو القادم ،اليوم الاربعاء قى بيان صحفى لها عن هوية وأسماء حكام البطولة ودرجاتهم التحكيميه المحلية والإقليمية والدولية سواء بناء الاجسام أو القوة البدنية ، وهى المرة الأولى فى بطولات بناء الاجسام التى يتم فيها تسمية الحكام قبل أن انطلاق البطولة بأقل من شهر .