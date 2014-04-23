جعجع يصف جلسة انتخاب رئيس لبنان بالانتصار الكبير وينتقد التصويت بأسماء الشهداء

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمرشح لمنصب الرئاسة في لبنان جولة الانتخاب الرئاسة الاولى في البرلمان اللبناني اليوم “الأربعاء” بالانتصار الكبير رغم محاولة البعض تشويه هذا الانتصار بتصرفات غير مسؤولة.

واعتبر جعجع – في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة التي فيها على 48 صوتا مقابل 52 ورقة بيضاء- إن اللبنانيين عملوا خطوة كبيرة إلى الأمام داعيا الى عدم نسيان كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في السابق خلال عهد الوصاية السورية.

وقال جعجع إن هناك فريقا يحمل مشروع لبنان الوطن والدولة وسيذهب بكل قوته لمحاولة ترجمة المشروع ولو على حساب خسارته بينما كان هناك فريق آخر يتصرف كأن البلاد ليست بلاده.

واتهم جعجع قوى 8 آذار التي صوتت في معظمها بورقة بيضاء بأنها لا تريد إجراء انتخابات رئاسية واستخدموا الشهداء في معاركهم وكنت أتمنى لو استخدموا وسائل شريفة تؤدي لانتخاب رئيس.(في إشارة إلى وضع البعض في ورقة التصويت أسماء شخصيات اتهم جعجع باغتيالهم).

ووصف جعجع التصويت بورقة بيضاء ومن ثم انسحاب نواب 8 آذار من الجلسة عقب التصويت مباشرة بانه محاولة لتعطيل الانتخابات والاستحقاق الرئاسي متعهدا بمتابعة ترشيحه لمنصب الرئاسة.

ومن جهتها أكدت زوجة جعجع النائبة ستريدا جعجع أن حزب القوات البنانية مستمر في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية حتى النهاية مهما كانت النتيجة.

ووصفت من اقترع بأسماء شخصيات جرى اغتيالها بانه دليل افلاس سياسي وقالت “نحن نعرف تماما كيف مات هؤلاء وفي اي عهد”.

وشكر جعجع الحلفاء في 14 آذار على التزامهم منوهة بشكل خاص برئيس تيار المستقبل سعد الحريري لوفائه لزوجها.

أ ش أ