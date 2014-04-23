فهمي يزور الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع قادة الفكر وممثلي وسائل الإعلام

يتوجه وزير الخارجية نبيل فهمي خلال الساعات القادمة إلى الولايات المتحدة في زيارة تشمل كلاً من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، حيث يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيرى تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وعدد من القضايا الإفريقية وقضايا الأمن الإقليمي بما فيها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن قضايا دولية من بينها إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وقضية التغير المناخي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطي إنه من المقرر أن يلتقي فهمي خلال الزيارة عدداً من المسئولين فى الإدارة الأمريكية بما فى ذلك أعضاء بارزين من الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ، إلى جانب مجموعة من قادة الفكر والرأي بمراكز الأبحاث والفكر المؤثرة.

كما يقوم الوزير بنشاط إعلامي مكثف من خلال مقابلات يجريها مع عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقل صورة تعكس حقيقة التطورات على الساحة السياسية المصرية ورؤية مصر للقضايا الإقليمية والدولية.

أضاف عبد العاطي إنه خلال زيارته لمدينة سان فرانسيسكو سيكون الوزير فهمي متحدثاً رئيسياً في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمنتدى Global Philanthropy Forum العالمي، كما سيلتقي فور وصوله مع رموز الجالية المصرية المقيمين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، ويجري عدداً من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية هناك، ويلتقي مع عدد من كبار رجال الأعمال في ولاية كاليفورنيا للترويج الاقتصادي لمصر وجذب الاستثمارات الأمريكية لها، كما يجري أيضاً ترتيب اتصال بينه وحاكم ولاية كاليفورنيا.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أنه يجري أيضاً الإعداد لتنظيم لقاء يجمع بين الوزير فهمي وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بهدف تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يذكر أنه جرت ثلاثة اتصالات هاتفية علي مدي الأيام الماضية بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي قبل أيام معدودة من الزيارة بما يعكس أهمية التشاور بين الجانبين في الفترة الحالية حول العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية وقضايا إقليمية أخري.

ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة انباء الشرق الأوسط إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت هام للغاية فهى الزيارة الثنائية الأولى من نوعها منذ ثورة ٣٠ يونيو .. وسبقها ثلاث اتصالات هاتفية بين وزيرى خارجية البلدين ما يعكس مدى الاهتمام الامريكى بها وخروجها بنتائج ايجابية مهمة احدها تقديم جون كيرى اقرارين للكونجرس الامريكى بأن مصر مستمرة في الحفاظ علي علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مواجهة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب وانتشار الأسلحة، وأن مصر تلتزم بتعهداتها إزاء معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.

وقد حرصت واشنطن على استباق زيارة فهمى بالاعلان من خلال وزيرى خارجيتها ودفاعها عن تسليم مصر فورا عشر طائرات اباتشى لمكافحة الارهاب اضافة لطائرة اخرى تمت صيانتها.

ولم يكن مستغربا فى هذا الاطار تأكيد الجانب الامريكى فى بيانه فى أكثر من موضع بشأن الاتصال بين وزيرى خارجية البلدين على اهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أ ش أ