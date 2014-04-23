رفع جلسة محاكمة المعزول في قضية ” الهروب الكبير ” لمدة ربع ساعة

رفعت منذ قليل محكمه جنايات شمال القاهرة الدائرة ” 15 ” برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات المحاكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. لاستراحة لمدة ربع ساعة كما سمحت لمقابلة المتهمين بالمحامين.