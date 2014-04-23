نصف مليون جنيه لتمويل 151 مشروع اقتصادي بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا بلجنة القروض بالمحافظة لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وذلك بحضور مدير عام إدارة الحسابات ، مدير عام إدارة الشئون القانونية ،مدير إدارة الإنتاج ، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية لتوفير تمويل 151 مشروع اقتصادي بإجمالي 447000 جنيه فى مختلف المجالات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات.

اوضح اللواء اسامة فرج انه تمت الموافقة على تمويل 127 مشروع سبق أن تقدم بها وحدات محلية قروية كما تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباح تساهم فى تحسين مستوى معيشة المقترضين فى مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل بإجمالي 379000جنيه ، تأتى فى مقدمتها مشروعات الميكنة الزراعية يليها مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروع تربية النحل.

أكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان استمرارية المشروعات فى تأدية رسالة تنموية اقتصادية تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.