اختطاف شاب وإصابة سائق في سطو مسلح بمركز طما بسوهاج

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها لكشف غموض حادث إختطاف شاب وإصابة سائق وسرقة مبالغ مالية تحت تهديد السلاح بمركز طما بسوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بإطلاق النيران على سيارة ربع نقل وإستيقافها عنوة في المنطقة الكائنة بين قريتى المدمر والعزبة المستجدة بمركز طما وتم إختطاف شاب كان بداخل السيارة يدعى مينا أمير دوس من ناحية المدمر والأستيلاء على مبلغ مالى قدرة 9 الاف جنية وبعض المتعلقات الشخصية وقد ترتب على إطلاق النيران إصابة جابر أبو ضيف سائق السيارة الربع نقل والذي تم نقله لمستشفى طما المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .