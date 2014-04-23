بدء جلسة تجديد حبس 444 متهماً بـ”فض إعتصام رابعة”

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، نظر جلسة تجديد حبس ٤٤٤ متهما من أنصار المعزول، لاتهامهم في وقائع التصدي للأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

الجدير بالذكر إن قضية فض الاعتصام، متهم بها 513 شخص، تم القبض عليهم يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام رابعة، وأخلي سبيل عدد منهم في وقت سابق، وتبقى ٤٤٤ متهما منهم تحت الحبس الإحتياطى، ويواجهون جميعاً اتهامات القتل والشروع في قتل وقطع الطريق والتجمهر وإضرام النيران بمسجد رابعة العدوية وإثارة الشغب ومقاومة السلطات.