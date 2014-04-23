وزير خارجية ليبيا يبحث بالقاهرة دعم العلاقات الثنائية

وصل إلى القاهرة اليوم، الأربعاء، وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز قادماً من برلين، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقى خلالها عدداً من المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة، وسبل دعم العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر بالسفارة الليبية كانت فى استقبال عبد العزيز، إن الوزير الليبى سيلتقى خلال زيارته مع عدد من المسئولين المصريين، لبحث آخر التطورات بالمنطقة، وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، خاصة فى مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الليبى قد صرح قبل أيام بأن العلاقات مع مصر "استراتيجية"، وأن "الاعتداءات المتكررة على المصريين الفترة الماضية اعتداءات فردية، المسئول عنها مجموعات منفلتة لا تريد بناء دولة المؤسسات والقانون، كما أنها لا تريد علاقات جوار حسنة مع جمهورية مصر العربية وتسعى إلى تخريب هذه العلاقة".

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