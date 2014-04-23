محافظ القاهرة: ملتزمون بالحياد فى "الرئاسية" ودورنا تجهيز المقار

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، "إن مصر تمر بحالة تحول فى مرحلة مهمة لم تحدث فى التاريخ المصرى، والانعكاسات المتواجدة حاليا تتطلب مسئولية كبيرة يجب تحملها وعبئًا فى الوقت الحالى، خاصة فى نطاق مسئوليات المحافظة، ومنها الاستفتاء على الدستور والمراحل القادمة كالانتخابات الرئاسية، وبالتالى الاستحقاقات التى نشأت بعد الثورة" .

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفى بديوان عام العاصمة، أننا ليس لدينا أى توجه فى الدعاية الانتخابية، وما يهمنا تسهيل الأمور الإدارية التى تطلبها لجنة الانتخابات العليا للرئاسة من توفير المقار الانتخابية والدعم البشرى، مشيرا إلى أنه جار تجهيز المقار واللجان الانتخابية، خاصة أننا قمنا بتجربة الاستفتاء على الدستور بتوفير عدد الأماكن المطلوبة، وتجهيزها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل عملية الإدلاء، بالأصوات لكل على حدة للسيدات والرجال كبار السن وجميع الفئات العمرية .

وأشار إلى أن العاصمة تعمل على الحياد بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، ودورنا تمكين الناخب فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات، موضحا أن الظروف الصعبة التى يمر بها المواطن يشير إلى أن هناك مجهودات تبذل من قبل المحافظة وظهرت نتائجها على أرض الواقع، منها توفير عملية التأمين خلال عيد شم النسيم داخل الحدائق فى فترة قصيرة جدا .

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