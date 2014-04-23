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ضبط 33 طرد حصان البحر فى حاوية بميناء بورسعيد

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ضبط 33 طرد حصان البحر فى حاوية بميناء بورسعيد ضبط 33 طرد حصان البحر فى حاوية بميناء بورسعيد

تمكنت سلطات جمارك ميناء شرق بورسعيد اليوم الأربعاء، من ضبط 33 طرد حصان البحر فى حاوية بلغت عشرين قدما أثناء محاولة تصديرها للصين .

جاء ذلك بعد أن اشتبه رجال الحركة بميناء شرق بورسعيد فى حاوية بلغت عشرين قدما، مصدرة إلى هونج كونج، ومدون عليها اسم مكتب للاستيراد والتصدير، فأبلغوا عبد الرحمن الشخيبى مدير عام جمارك شرق الذى أمر بوضع الطرود، والتى بلغ عددها 33 طردًا تحت جهاز الكشف بالأشعة (الإكس راى(.

وكشف الجهاز عن وجود أجسام معتمة داخل الـ33 طردًا، وبفتح الطرود تبين وجود كميات كبيرة من حصان البحر، وهو صنف محظور تداوله ومعبأ داخل أجولة، وعلى إثره أمر مدير عام جمارك شرق بتحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة .
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