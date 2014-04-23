وزير الرى: الانتهاء من قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سبتمبر 2017

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من 36% من قيمة الأعمال المدنية بمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، لتحسين الرى فى 5 محافظات، بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية، أن المشروع سيقوم بتحسين الرى فى 5 محافظات بالوجه القبلى (أسيوط- المنيا- بنى سويف- الفيوم- الجيزة)، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طنا، لربط شرق وغرب النيل، وإنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.

وأوضح "عبد المطلب" أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الستارة الدائمة أسفل المنشأ بطول 603م وعمق 18م وسمك80سم، إلى جانب الانتهاء من إنشاء الحوائط الخرسانية المسلحة أسفل البغال الفاصلة بين المنشآت بطول 1247م، فضلا عن أنه جار صب الخرسانة المسلحة بالأهوسة بالخلف، وقد تم الانتهاء من صب خرسانة فرش الجزء الأمامى للأهوسة، كما تم البدء فى صب الخرسانة المسلحة أسفل محطة الكهرباء والمفيض.

وأشار إلى أن الأعمال التى تم تنفيذها شملت الانتهاء من السد الدائرى المؤقت حول حفرة الإنشاء، بالإضافة إلى تنفيذ الستارة المؤقتة حول حفرة الإنشاء بطول 1577م وعمق 38م وسمك 80سم، كما تم الانتهاء من إنشاء أنظمة وآبار التجفيف بعدد 81 بئرا، وجار التشغيل لتخفيض مناسيب المياه الجوفية طبقا للمناسيب التصميمية

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