خالد عبد العزيز يصرف 25 مليون جنيه دعمًا لأنشطة مراكز الشباب

قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صرف 25 مليون جنيه لدعم جميع مراكز شباب القرى على مستوى الجمهورية وعددها 3530 مركز شباب موزعة على جميع المحافظات.

وتقرر أن يتم توزيع الدعم على مراكز الشباب من خلال ثلاث فئات وفقًا لحجم وتميز الأنشطة المقدمة من خلال مراكز الشباب، والتى تم تقييمها خلال الفترة الماضية من خلال الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وسيتم توزيع الدعم بواقع 12 ألف جنيه لعدد 769 مركز شباب، بإجمالى حوالى 10 ملايين جنيه، و8 آلاف جنيه لعدد 1111 مركز شباب، بإجمالى حوالى 9 ملايين جنيه، و4 آلاف جنيه لعدد 1650 مركز شباب، بإجمالى حوالى 7 ملايين جنيه، وبذلك يصبح إجمالى الدعم 25 مليون جنيه، وسيتم توزيع شيكات الدعم على جميع مراكز الشباب خلال الأسبوع الجارى.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم لمراكز الشباب لتشجيعها على أداء رسالتها لخدمة أعضاءها من النشء والشباب وبما يخدم العمل الشبابى فى شتى المجالات الثقافية والفنية والدينة والاجتماعية والرياضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه هذا الدعم لتكثيف أنشطة شعب برلمان الطلائع والشباب وأندية العلوم والمرأة وأندية تكنولوجيا المعلومات والتطوع، فضلًا عن الأنشطة الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب.

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