طقس غدا معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة والرياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 17 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

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