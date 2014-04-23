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الدماطى فى قضية الهروب الكبير: هناك مخطط ضد الإخوان

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الدماطى فى قضية الهروب الكبير: هناك مخطط ضد الإخوان الدماطى فى قضية الهروب الكبير: هناك مخطط ضد الإخوان

قال محمد الدماطى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكادمية الشرطة اثناء نظر قضية الهروب الكبير والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقياداته ان هناك مخط لارهاق المتهمين وهيئة دفاعهم وانهاكهم وان القضاء المصرى العظيم بعيد عنه

وأضاف: هذ المخطط الذى لة اطراف خفية تمثلت فى ان العلام الذى يحرض على الاسراع لانتهاء من هذة القضايا مشيرا الى ان القضاء لن يتاثر بذلك والطرف الخفى قصر الجلسات على قاعتين فقط هما اكادمية الشرطة ومعهد امناء الشرطة وان الاماكن هذه لا تسع للكم الهائل لهذة المحاكمات ونحضر صباحا ومساءا فى دوائر اخرى وثناء ذلك غضب محمد مرسى من داخل قفص الاتهام .

وقال ان الانقلاب _ حسب تعبيره_ سيزول وهذه ليست مؤسسات تنفيذية مما قال له القاضى اسكت يامرسى وطلب الدماطى تاجيل نظر القضية وارجاء سماع الشهود لاجل بعيد حتى نتمكن من مواصلة الجلسات وايضا استمرارا لمخط ان المتحدث باسم رئيس نجلس الوزراء قال ان جماعة الاخوان جماعة ارهابية.

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