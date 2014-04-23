صدقي صبحي : رجال القوات المسلحة يثبتون أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه

اكد القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق اول صدقى صبحى على ان ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما رمزا لعظمة مصر وشعبها وقوة ارادة جيشها الذي لم يقبل بديلا عن تحرير الارض واستعادة عزة الوطن وكبريائه .

واشاد بالجهد الذي يقوم به رجال القوات المسلحة للقضاء علي التطرف والارهاب في سيناء ..مؤكدا انهم يثبتون كل يوم انهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه بما يقدموه من عطاء وتضحيات للحفاظ علي أمن الوطن واستقرارة .

وأعرب وزير الدفاع المصرى خلال حضورة وقائع الندوة التثقيفية الحادية عشرة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الثانية الثلاثين لتحرير سيناء ، عن اعتزازة وتقديره لشيوخ القبائل والعشائر ومواطني وبدو سيناء ، مؤكدا انهم جزء اصيل ومكمل للقوات المسلحة في ادائها لمهامها وخط الدفاع الاول عن امن مصر القومي ..مشيرا الى تاريخهم وعطائهم الوطني الكبير .

بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان ” سيناء ارض الامجاد ” تضمن الاهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء كمسرح للدفاع عن أمن مصر القومي ، واسهامات القوات المسلحه في دعم جهود التنمية الشاملة لسيناء وتوفير الحياة الكريمة لابنائها ، والجهود التي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية للقضاء علي البؤر الارهابية التي تستهدف النيل من امن واستقرار هذه البقعة الطاهرة من ارض مصر .

واشتملت الندوة محاضرة بعنوان ” سيناء في القراّن ” استعرض فيها فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري المكانة والمنزلة الرفيعة التي اختص بها المولي عز وجل سيناء ، فكانت مهداً للأديان ومساراً للعديد من الانبياء فعلي ارضها كلم الله عز وجل رسوله موسي ، ومنها عبرت العائلة المقدسة الي مصر ، وجعل الله لها قدسية ومكانة خاصة اقسم بها في العديد من آيات القران الكريم .

وقدم احمد ابو الغيط وزير الخارجية الاسبق محاضرة استعرض فيها مراحل ” تحرير سيناء ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية “، تضمنت الخطوات التي مرت بها مفاوضات السلام والمفاوضات التي خاضتها مصر حتي استعادت كل شبر من ارض سيناء .

والقي الكاتب والباحث عمرو عمار محاضرة عن حروب الجيل الرابع وما تمثلة من مخاطر وتحديات كبيرة في ظل التطور المستمر في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانعكاسها علي الامن القومي المصري خلال الفترة الراهنة .

كما القت الشاعرة ايمان معاذ مجموعة من القصائد الشعرية فى حب سيناء جسدت فيها تاريخ سيناء طوال سنوات الحرب والسلام والعلاقة الراسخة بين ابنائها وقواتها المسلحة.

وخلال الندوة وجه عدد من شيوخ قبائل وعشائر شمال وجنوب سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى قدمت العديد من التضحيات والبطولات من أجل تحرير الارض ومهدت الطريق لتنمية وتعمير سيناء وتوفير كافة سبل الرعاية لابنائها .

وفي لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواحب وقدموا ارواحهم دفاعاً عن مصر وشعبها قام القائد العام بتكريم عدد من اسر الشهداء الذين ضربوا اروع الامثلة في التضحية والعطاء من اجل مصر .

حضر الندوة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وشيوخ القبائل والعشائر بشمال وجنوب سيناء.

/ أ ش أ /