مركز مصادر التعلم بالفيوم يحصل على الاعتماد من الأكاديمية المهنية للمعلمين

اعتمدت الأكاديمية المهنية للمعلمين مركز مصادر التعلم بتعليم الفيوم كأول مركز للتنمية المهنية على مستوى المحافظة .

تم اعتماد المركز بعد ما تبين انه يتمتع بكفاءة مؤسسية عالية وعوامل امن وسلامة مكتملة بالاضافة الى جاهزيته لادارة وتنظيم الدورات التدريبية في جميع المجالات بالاضافة الى تصنيع الوسائل التعليمية المختلفة كما ان مركز المصادر معتمد في اجراء التراجم والوثائق كما يوجد بالمركز مكتبة تزخر بالعديد من الكتب التي تهم العاملين بالحقل التعليمي وطلبة الدراسات العليا والماجستير .

كانت لجنة من الأكاديمية المهنية للمعلمين قد زارت المركز عدة مرات وقامت بفحص جميع وثائقه وسجلاته وأنشطته منذ انشائه عام 2008 وقررت فى نهاية الزيارات منحه شهادة الاعتماد .

وأعرب مراد أحمد محمد مدير المركز عن سعادته بحصول المركز على الاعتماد كأول مركز على مستوى محافظة الفيوم موجها التحية لجميع العاملين بالمركز وجميع قيادات التعليم الذين وفروا للمركز كافة الامكانات التى يحتاجها ليكون مركزا متميزا يسهم فى تقديم الخدمات التعليمية للمعلمين والطلاب .

وأكدت نفيسة مصطفى عبدالفتاح رئيس قسم التدريب بالمركز أن المركز يضارع احدث المراكز الخاصة على مستوى المحافظة وأن ابوابه مفتوجة لخدمة جميع ابناء المحافظة من معلمين وطلاب وغيرهم للحصول على جميع الدورات التدريبية فى مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتنمية البشرية والمهنية للمعلمين .

قام محمود ابوالغيط وكيل وزارة التربية والتعليم باالفيوم بتهنئة المركز لما احرزه من انجاز في الحصول على الاعتماد كاول مركز على مستوى محافظة الفيوم .