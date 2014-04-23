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فريق الدوري - اختيارات محمد إبراهيم زمالكاوية ولكنه يفضل أنطوي على دومينيك

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فريق الدوري - اختيارات محمد إبراهيم زمالكاوية ولكنه يفضل أنطوي على دومينيك فريق الدوري - اختيارات محمد إبراهيم زمالكاوية ولكنه يفضل أنطوي على دومينيك

يعرض FilGoal.com اختيارات محمد إبراهيم جناح الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات إبراهيم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعبا بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره إبراهيم جاء بالكامل من الزمالك باستثناء جون أنطوي.

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