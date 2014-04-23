ابنة بول ووكر تنشر صورة مؤثرة معه
الأربعاء 23-04-2014 04:43
بيروت – هدى زين
على عكس أيّ فتاة عادية، فضّلت Meadow، ابنة الممثل الراحل Paul Walker، أن تبقى هادئة وصامتة بعد وفاة والدها.
ولكن شوق الفتاة إلى والدها بدأ يزداد، على ما يظهر، إذ اختارت أن تنشر صورة لها تجمعها بوالدها، نجم Fast & Furious، على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بعد أن أنشأت حديثاً صفحات خاصّة بها على كلٍّ من "تويتر"، و"فيس بوك" و"إنستغرام".
واللافت في صورة Meadow، التي نُشرت باللون الأبيض والأسود، النظرة العميقة المتبادلة بين الأب، وهو يحضن ابنته، والابنة التي ربما كانت تتأمّل وجهاً، شعرت أنها لن تحظى بوقت كافٍ لتأمّله.
يُذكر أن Paul Walker كان قد لقي مصرعه في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعامود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.
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